В Україні 26 жовтня шанують Іверську ікону. Які свята 26 жовтня 2019 року – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

26 жовтня – 299-й день року за григоріанським календарем. До кінця року ще залишилося 66 днів.

Сьогодні в церкві шанують Іверську ікону. Ця ікона була дуже шанована на Русі. Їй молилися про позбавлення від різних напастей, про втіху в бідах, від пожежі, про примноження родючості землі.

Цей день ще називали банним у побуті – приводили цю дуже важливу споруду до ладу, міняли гнилі дошки і лавки, чистили ємності для води, піч і т. ін.

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Народні прикмети на 26 жовтня:

Півень без часу ввечері кукурікає – до зміни погоди.

Півні заспівали рано вранці – потеплішає.

Іменини 26 жовтня – Микита, Веніамін, Інокентій, Карпо, Валеріан.