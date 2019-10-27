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Факти / Україна

Ходив у футболці СРСР – у Кривому Розі суд покарав порушника

У Кривому Розі чоловік отримав обмеження волі на рік через футболку із символікою Радянського Союзу.

Суд

Згідно з матеріалами справи, засуджений з’явився біля торговельно-розважального центру Плаза у Кривому Розі у футболці з зображенням герба СРСР.

За цим фактом поліція порушила справу за статтею 436-1 КК – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

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Враховуючи те, що обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду зі слідством, суд звільнив його від відбування покарання.

Але він повинен періодично з’являтися для реєстрації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження.

Саму футболку з гербом СРСР суд постановив знищити.

До слова, раніше у Миколаєві, відповідно до закону, декомунізували Стахановський хліб.

Джерело: Єдиний реєстр судових рішень

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