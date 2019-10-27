27 жовтня в Україні опадів не прогнозується, очікується мінлива хмарність.

В Україні у неділю, 27 жовтня, дощів не буде. Температура вдень місцями до +21°.

У південних областях вдень повітря прогріється до +17°, вночі холодніше – до +6°.

На заході стовпчики термометрів покажуть вдень 17-21° вище нуля, вночі до +5°.

У північних регіонах прогнозується 15-17° вище нуля вдень і 7-9° вночі.

У східних областях вдень 15- 17° вдень і 5-8° вночі.

Читайте: Вдарять морози до -12° і піде сніг. Прогноз погоди в Україні на листопад

У центрі України вдень очікується до +17°, вночі 6-8° градусів.

У Києві у неділю синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вдень 15-17° і вночі 7-9°.

До речі, раніше ми писали, коли закінчиться бабине літо і прийде холодна осінь.