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Факти / Україна

Погода в Україні на 27 жовтня (КАРТА)

27 жовтня в Україні опадів не прогнозується, очікується мінлива хмарність.

Погода в Україні на 27 жовтня (КАРТА)

В Україні у неділю, 27 жовтня, дощів не буде. Температура вдень місцями до +21°.

У південних областях вдень повітря прогріється до +17°, вночі холодніше – до +6°.

На заході стовпчики термометрів покажуть вдень 17-21° вище нуля, вночі до +5°.

У північних регіонах прогнозується 15-17° вище нуля вдень і 7-9° вночі.

У східних областях вдень 15- 17° вдень і 5-8° вночі.

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У центрі України вдень очікується до +17°, вночі 6-8° градусів.

У Києві у неділю синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вдень 15-17° і вночі 7-9°.

До речі, раніше ми писали, коли закінчиться бабине літо і прийде холодна осінь.

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