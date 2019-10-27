Українська компанія SkyUp відкрила новий рейс зі Львова в Шарджу (Об’єднані Арабські Емірати).
З 26 вересня український лоукостер SkyUp літає в Шарджу зі Львова.
Також компанія заявила про постійне базування свого лайнера на території аеропорту Львів для виконання регулярних та чартерних рейсів.
Вартість квитка на рейс Львів – Шарджа становить від 9 800 грн.
Читайте: SkyUp щодня літатиме до Львова та Запоріжжя – ціни квитків
До слова, SkyUp також планує відкрити рейси зі Львова до Парижа (Бове) і Тель-Авіва.
Раніше Факти ICTV писали про те, що Ryanair запускає прямі рейси з Херсона до Відня.
Джерело: Аеропорт Львів
Фото: SkyUp
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