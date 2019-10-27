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Факти / Україна

SkyUp запускає прямі рейси зі Львова в ОАЕ – ціна білетів

Українська компанія SkyUp відкрила новий рейс зі Львова в Шарджу (Об’єднані Арабські Емірати).

SkyUp запускає прямі рейси зі Львова в ОАЕ – ціна білетів

З 26 вересня український лоукостер SkyUp літає в Шарджу зі Львова.

Також компанія заявила про постійне базування свого лайнера на території аеропорту Львів для виконання регулярних та чартерних рейсів.

Вартість квитка на рейс Львів – Шарджа становить від 9 800 грн.

Читайте: SkyUp щодня літатиме до Львова та Запоріжжя – ціни квитків

До слова, SkyUp також планує відкрити рейси зі Львова до Парижа (Бове) і Тель-Авіва.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Ryanair запускає прямі рейси з Херсона до Відня.

Джерело: Аеропорт Львів

Фото: SkyUp

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