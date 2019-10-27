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Факти / Україна

У п’яти містах України незначне забруднення повітря – ДСНС

Незначне перевищення рівнів забруднення повітря в Україні спостерігається в Одесі, Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі та Львові.

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У ДСНС повідомили, що на сьогодні в Україні не спостерігаються концентрації фенолу, формальдегіду, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки та пилу, які можна було б віднести до високих.

Тільки в Одесі, Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі та Львові спостерігається незначне зростання рівня забруднення повітря, що перевищує гранично допустимі показники.

– На території України міститься антициклонний характер погоди, що пояснює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 метрів (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани, – повідомляють в ДСНС.

Читайте: Смог, туман або дим? Що сталося зі станом повітря у Києві та інших містах України

В Україні немає підстав для занепокоєння про стан повітря, оскільки погодні умови не відрізняються від синоптичної ситуації у попередні роки.

До слова, у Києві на посилений режим роботи переведено мережу постів метеоспостережень для перевірки забруднення повітря.

Джерело: ДСНС

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