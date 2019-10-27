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Факти / Україна

Україна перевела годинники – точний київський час

Україна перейшла на зимовий час. Точний київський час дивіться на Фактах ICTV.

годинник

О 4 годині ранку 27 жовтня Україна перейшла на зимовий час, тому стрілки годинника перевели на годину назад.

Годинники в Україні переводять з 1996 року відповідно до постанови Кабміну Про порядок обчислення часу на території України.

Точний час в Україні

Київ:




Читайте: Як переведення годинників на зимовий час впливає на здоров’я

До слова, Євросоюз з 2019 року вирішив скасувати перехід на літній і зимовий час.

Раніше Факти ICTV публікували список країн, що переводять годинники.

Фото: Dreamstime

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