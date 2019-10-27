В Асана Чапуха, який є фігурантом справи Веджіє Кашка, діагностували онкологічне захворювання.

Адвокат Айдер Азаматов заявив, що у політв’язня Асана Чапуха серйозно погіршився стан здоров’я.

За його словами, Чапух сам розповів, що у нього діагностували рак. Політв’язень вже неодноразово лягав в лікарню, проходив обстеження і лікування.

– На жаль, наші спроби змінити йому адресу перебування не були успішними. За час перебування в СІЗО і під домашнім арештом у мого підзахисного кардинально погіршився стан здоров’я, – сказав Азаматов.

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Він додав, що Чапух завершив три курси хіміотерапії і йому треба буде пройти ще стільки ж.

До слова, режисер Олег Сенцов заявив, що готовий потиснути руку президенту РФ Володимиру Путіну, якщо це допоможе звільнити політв’язнів.