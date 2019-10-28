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Факти / Україна

Чернишов став новим головою Київської ОДА – указ

Володимир Зеленський призначив Олексія Чернишова головою Київської обласної державної адміністрації.

Чернишов став новим головою Київської ОДА – указ

Олексія Чернишова призначено головою Київської обласної державної адміністрації.

Такий указ видав президент України Володимир Зеленський 28 жовтня.

– Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою Київської обласної державної адміністрації, – наголошується в указі.

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Іншим указом лідер держави звільнив Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської ОДА.

Як повідомлялося, раніше Зеленський призначив Сергія Гайдая новим головою Луганської ОДА.

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