Київ зможе підписати новий договір щодо транзиту газу після 17 грудня, заявив міністр енергетики України Олексій Оржель.

Україна зможе підписати новий договір щодо транзиту газу з Росією після 17 грудня.

Про це заявив міністр енергетики й захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель за підсумками тристоронніх переговорів у Брюсселі.

Він підкреслив, що нині поки немає можливості підписати ці договори.

– Згідно з нашою дорожньою картою, ці можливості з’являться після 17 грудня, – сказав Оржель.

Міністр також заявив, що Київ хоче інтенсифікувати технічні переговори про тарифи та обсяги газу, “адже що більший обсяг, то менший тариф”.

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Зі свого боку віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович висловив розчарування результатами переговорів.

– Я розчарований, але я не втрачаю надію. Тому що до кінця зустрічі, мені здається, сторони дійшли більшого розуміння, до чого ми йдемо. Я також на 100% впевнений, що можна знайти збалансоване рішення для обох сторін, – додав він.

Нагадаємо, російське Міненергетики анонсувало новий раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту газу у листопаді 2019 року.