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Факти / Україна

Хто такий Чернишов: біографія нового голови Київської ОДА

До отримання посади голови Київської ОДА Олексій Чернишов успішно займався бізнесом у сфері комерційної нерухомості та девелопменту, а також інвестиційним бізнесом.

Хто такий Чернишов: біографія нового голови Київської ОДА

Олексій Чернишов вступив на посаду 28 жовтня після опублікування відповідного указу президента України Володимира Зеленського.

Що відомо про нового голову Київської ОДА Чернишова – у матеріалі Фактів ICTV.

Біографія Олексія Чернишова

Чернишов народився 4 вересня 1977 року в Харкові. Має дві вищі освіти – економічну та юридичну.

Після реалізації декількох успішних проектів у сфері комерційної нерухомості та девелопменту в Харкові Чернишов почав співпрацювати з концерном АВЕК, засновником якого є дуже впливовий бізнесмен і політик з Харкова Олександр Фельдман.

У 2004 році Чернишов прийшов у компанію на позицію віце-президента з розвитку, з листопада 2005-го – президент концерну. З 2008 до 2013 року – голова наглядової ради концерну і групи АВЕК.

З 2012 року новий губернатор Київської області займався інвестиційним бізнесом.

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Сім’я нового керівника Київської області має солідний список нерухомості. На самого Чернишова зареєстрована квартира в столиці площею понад 200 кв. м, земельна ділянка площею понад 1400 кв. м у селі Романків Обухівського району Київської області та будинок у цьому ж селі площею 330 кв. м.

На дружину нового губернатора записана квартира площею 45 кв. м у Нікополі Дніпропетровської області.

Чернишов є кінцевим бенефіціарним власником восьми компаній, п’ять з яких зареєстровані за кордоном: дві на Кіпрі, дві на Британських Віргінських островах і одна в Австрії.

Як повідомлялося, раніше Зеленський призначив Сергія Гайдая новим головою Луганської ОДА.

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