Верховна Рада 29 жовтня в першому читанні розглядатиме проект закону про зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності парламентаріїв за неособисте голосування.

29 жовтня Верховна Рада під час пленарного засідання буде розглядати постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів масових заворушень у місті Одесі, що відбулися 2 травня 2014 року.

Читайте: Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 29 жовтня

Перше читання:

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України.

України. Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування).

Проект закону про внесення змін до закону України Про прокуратуру щодо кваліфікаційних вимог до кандидатів на посаду генерального прокурора.

Проект закону про внесення змін до ст. 66 Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення права свідка на правову допомогу у кримінальному провадженні).

Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи поводження з небезпечними відходами.

Проект закону про внесення змін до ст. 3 закону України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд.

Питання ратифікації:

Проект закону про ратифікацію угоди між урядом України та урядом США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США Про податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA).

Перше читання:

Проект закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією угоди між урядом України та урядом США для поліпшення виконання податкових правил.

Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з ратифікацією угоди між урядом України та урядом США.

Друге читання:

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування.

Проект закону про концесії.

Проект закону про внесення змін до закону України Про оренду державного і комунального майна.

Проект закону Купуй українське, плати українцям.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів.

Проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на зміну по батькові).

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб.

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів масових заворушень в місті Одесі, що відбулись 2 травня 2014 року.

з питань розслідування фактів масових заворушень в місті Одесі, що відбулись 2 травня 2014 року. Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.