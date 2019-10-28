PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Кримінальна відповідальність за кнопкодавство: порядок денний Ради на 29 жовтня

Верховна Рада 29 жовтня в першому читанні розглядатиме проект закону про зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності парламентаріїв за неособисте голосування.

Кримінальна відповідальність за кнопкодавство: порядок денний Ради на 29 жовтня

29 жовтня Верховна Рада під час пленарного засідання буде розглядати постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів масових заворушень у місті Одесі, що відбулися 2 травня 2014 року.

Читайте: Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 29 жовтня

Перше читання:

  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України.
  • Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування).
  • Проект закону про внесення змін до закону України Про прокуратуру щодо кваліфікаційних вимог до кандидатів на посаду генерального прокурора.
  • Проект закону про внесення змін до ст. 66 Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення права свідка на правову допомогу у кримінальному провадженні).
  • Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи поводження з небезпечними відходами.
  • Проект закону про внесення змін до ст. 3 закону України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд.

Питання ратифікації:

Проект закону про ратифікацію угоди між урядом України та урядом США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США Про податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA).

Перше читання:

  • Проект закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією угоди між урядом України та урядом США для поліпшення виконання податкових правил.
  • Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з ратифікацією угоди між урядом України та урядом США.

Друге читання:

  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування.
  • Проект закону про концесії.
  • Проект закону про внесення змін до закону України Про оренду державного і комунального майна.
  • Проект закону Купуй українське, плати українцям.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів.
  • Проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на зміну по батькові).
  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб.
  • Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів масових заворушень в місті Одесі, що відбулись 2 травня 2014 року.
  • Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 29 жовтня
Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 29 жовтня
Україна не готова до компромісів щодо територіальної цілісності – Разумков
Україна не готова до компромісів щодо територіальної цілісності – Разумков
Разумков у ПАРЄ: головні тези виступу
Разумков у ПАРЄ: головні тези виступу
Підвищити зарплати можна двома шляхами: Железняк у проекті під Куполом
Підвищити зарплати можна двома шляхами: Железняк у проекті під Куполом
Дубінський пройшов “поліграф-челендж” – результат тесту
Дубінський пройшов “поліграф-челендж” – результат тесту
верховна рада
Поліграф для Слуги народу: у чому підозрюють депутатів і реакція Зеленського
Слуга народу не обговорювала перевірку депутатів на поліграфі – Корнієнко
Слуга народу не обговорювала перевірку депутатів на поліграфі – Корнієнко
Чому депутатам не потрібна недоторканність – Ірина Верещук у проекті Під куполом
Чому депутатам не потрібна недоторканність – Ірина Верещук у проекті Під куполом
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка