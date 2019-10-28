На кордоні зі Словаччиною утворилася десятикілометрова черга з вантажівок, які хочуть виїхати з України.

450 вантажівок стоять у десятикілометровій черзі на виїзд з України біля КПП Ужгород – Вишнє Нємецьке на кордоні зі Словаччиною.

Така кількість транспорту поїхала до Словаччини, так як закінчилися дозволи на рух вантажівок з Польщею. Прес-секретар Закарпатської митниці ДФС Алла Дацюк підкреслює, що у Словаччині дозвіл коштує дешевше, ніж у Польщі.

Митники прогнозують, що ситуація може змінитися тоді, коли Польща видасть нові дозволи. На даний момент черга на кордоні зі Словаччиною тільки зростає.

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На Закарпатській митниці повідомили, що працюють у штатному режимі, але водіїв просять врахувати зазначену ситуацію і планувати свої поїздки заздалегідь, або через інші КПП.

Нагадаємо, у вересні кілька контрольно-пропускних пунктів у Львівській області зупинилися через страйк далекобійників.

Джерело: Mukachevo.net