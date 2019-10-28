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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нові переговори щодо транзиту газу відбудуться у листопаді – Новак

Україна, Росія та ЄС провели тристоронні переговори щодо транзиту російського газу через ГТС України.

Нові переговори щодо транзиту газу відбудуться у листопаді – Новак

Делегації України, Росії та ЄС знову зберуться на тристоронні переговори щодо транзиту російського газу через газотранспортну систему України у листопаді 2019 року.

Про це повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак після сьогоднішньої зустрічі в Брюсселі, яка тривала близько 80 хвилин.

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Незважаючи на те, що сьогоднішній раунд переговорів стартував із запізненням на дві години, він тривав вдвічі довше, ніж попереднього разу в вересні.

Нагадаємо, 18 жовтня Газпром заявив, що укладе новий контракт на транзит газу, якщо Україна відмовиться від своєї перемоги у Стокгольмському арбітражі. У відповідь Нафтогаз анонсував новий позов на $11 млрд.

Джерело: Інтерфакс

Фото: Dreamstime

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