Україна, Росія та ЄС провели тристоронні переговори щодо транзиту російського газу через ГТС України.

Делегації України, Росії та ЄС знову зберуться на тристоронні переговори щодо транзиту російського газу через газотранспортну систему України у листопаді 2019 року.

Про це повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак після сьогоднішньої зустрічі в Брюсселі, яка тривала близько 80 хвилин.

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Незважаючи на те, що сьогоднішній раунд переговорів стартував із запізненням на дві години, він тривав вдвічі довше, ніж попереднього разу в вересні.

Нагадаємо, 18 жовтня Газпром заявив, що укладе новий контракт на транзит газу, якщо Україна відмовиться від своєї перемоги у Стокгольмському арбітражі. У відповідь Нафтогаз анонсував новий позов на $11 млрд.

Джерело: Інтерфакс