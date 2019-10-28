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Факти / Україна

Погода в Україні на 28 жовтня (КАРТА)

28 жовтня у більшості областей України очікується суха погода.

Погода в Україні на 28 жовтня (КАРТА)

Дощитиме в Україні 28 жовтня лише у західних областях. На іншій території країни без опадів.

Вітер переважно західний 5-10 м/с.

Температура вночі буде у межах 5-9° тепла. Вдень варто очікувати 10-15°, а у східних і південних областях до 18° із позначкою плюс.

Читайте: Коли закінчиться бабине літо і прийде холодна осінь

У Києві сьогодні без істотних опадів.

Температура повітря вночі – 7-9°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 11-13° вище нуля.

Погода в Україні

До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на листопад 2019 року.

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