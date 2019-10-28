Під час Маріупольського форуму влада планує показати інвесторам, що Україна починає змінюватися і в неї потрібно вкладати гроші.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що під час Маріупольського форуму Україну мають представити як країну можливостей.

За його словами, на форумі зберуться більше 700 гостей, які загалом мають десятки мільярдів доларів. Їм мають продемонструвати дві основні речі.

– Перше – в країні з’являються правила. Вони змінюються і будуть однаковими для всіх. Корупція піде в історію, рейдерство піде в історію, сіра економіка також поступово зникатиме, – розповів Гончарук.

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Другим великим питанням Маріупольського форуму стане презентація інвестиційних проектів.

Прем’єр-міністр сказав, що запланована презентація більше 100 інвестиційних проектів, серед яких будуть загальнодержавні і локальні плани.

До слова, Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів планує залучити $50 млрд інвестицій в Україну.