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Факти / Україна

Рада розгляне проект про незаконне збагачення цього тижня – Корнієнко

30 жовтня у Верховній Раді розглядатимуть проект закону щодо відповідальності за незаконне збагачення.

Рада розгляне проект про незаконне збагачення цього тижня – Корнієнко

Заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко під час спілкування з журналістами заявив, що законопроект про незаконне збагачення є в порядку денному Верховної Ради.

Розгляд проекту закону №1031 парламентом має відбутися 30 жовтня.

– Існує фінальна компромісна форма цього законопроекту і, загалом, фракція готова його підтримати, – сказав Корнієнко.

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За його словами, до законопроекту про незаконне збагачення підготували понад 100 правок, тому його розглядатимуть досить довго.

До слова, нардеп з фракції Слуга народу Максим Бужанський запропонував парламенту визнати таким, що втратив чинність закон Про очищення влади.

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