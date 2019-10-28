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Факти / Україна

Слуга народу проводить закрите засідання фракції із Зеленським

28 жовтня відбулося засідання фракції Слуга народу, під час якого обговорили ситуацію в парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Слуга народу проводить закрите засідання фракції із Зеленським

Засідання Слуги народу, на якому попросили бути присутнім всіх народних депутатів від фракції, почалося ввечері 28 жовтня.

Нардепи обговорили питання, пов’язані з парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики і проходженням тесту на поліграфі.

На засіданні був присутній президент Володимир Зеленський. Відомо, що рішення щодо зазначеного комітету не ухвалювали, також було багато питань до генпрокурора Руслана Рябошапки.

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Народний депутат Антон Поляков розповів, що на засіданні обговорювали тему субвенцій для мажоритарних округів і додав, що ситуацію з фінансовим комітетом вирішать згідно із законом.

У Слузі народу наразі розбираються із тим, чи існують затягування певних питань у зазначеному комітеті і хто цим займається.

Питання виключення з фракції народного депутата Євгена Шевченка, який взяв участь у передачі на російському телебаченні не порушували.

Проте у Слузі народу іще раз нагадали депутатам, що варто утриматися від виступів у програмах країни-агресора.

До слова, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що народних депутатів чекатимуть політичні наслідки після проходження поліграфа.

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