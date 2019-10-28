28 жовтня відбулося засідання фракції Слуга народу, під час якого обговорили ситуацію в парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Засідання Слуги народу, на якому попросили бути присутнім всіх народних депутатів від фракції, почалося ввечері 28 жовтня.

Нардепи обговорили питання, пов’язані з парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики і проходженням тесту на поліграфі.

На засіданні був присутній президент Володимир Зеленський. Відомо, що рішення щодо зазначеного комітету не ухвалювали, також було багато питань до генпрокурора Руслана Рябошапки.

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Народний депутат Антон Поляков розповів, що на засіданні обговорювали тему субвенцій для мажоритарних округів і додав, що ситуацію з фінансовим комітетом вирішать згідно із законом.

У Слузі народу наразі розбираються із тим, чи існують затягування певних питань у зазначеному комітеті і хто цим займається.

Питання виключення з фракції народного депутата Євгена Шевченка, який взяв участь у передачі на російському телебаченні не порушували.

Проте у Слузі народу іще раз нагадали депутатам, що варто утриматися від виступів у програмах країни-агресора.

До слова, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що народних депутатів чекатимуть політичні наслідки після проходження поліграфа.