Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками НАБУ і САП запевнив, що підтримуватиме антикорупційні органи у боротьбі з корупцією.

Володимир Зеленський зауважив, що суспільство очікує від антикорупційних органів результатів роботи, зокрема обвинувальних вироків для тих, хто порушив закон.

Ми дуже хочемо, щоб усі топ-корупціонери справді відповідали перед законом, отримали заслужені вироки. Тому що нам суспільство вже ніколи не пробачить відсутності покарання, – сказав президент.

Володимир Зеленський також додав, що на антикорупційні органи в Україні тиснути ніхто не буде.

На вас дуже багато тиснули. Ми на вас не впливатимемо, але якщо хтось тисне, ви нам кажіть – тиснутимемо на них. Якщо виникатимуть проблеми – звертайтеся. При нас у вас розв’язані руки.

Читайте: Зелене світло для Антикорупційного суду: хто першим сяде на лаву підсуднихпідприємств

Зі свого боку директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький запевнили президента в готовності боротися з топ-корупцією в державі.

До слова, раніше Факти ICTV писали, коли запрацює прослушка для НАБУ.