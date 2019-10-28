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Факти / Україна / Політика

Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 29 жовтня

Верховна Рада 29 жовтня в першому читанні розглядатиме проект закону про зміни до Кримінального кодексу щодо неособистого голосування депутатів.

Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 29 жовтня

Пряму онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради IX скликання 29 жовтня можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

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Згідно з порядком денним, нардепи повинні розглянути близько 20 проектів законів, зокрема зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності парламентаріїв за неособисте голосування.

Також у парламенті анонсували створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів масових заворушень в місті Одесі, що відбулися 2 травня 2014 року.


До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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