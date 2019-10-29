Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо відкладення набуття чинності постанови про новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що 28 жовтня відбулося засідання уряду, під час якого обговорили низку соціальних питань.

Так, Кабмін ухвалив рішення щодо відкладення набуття чинності постанови, якою вводиться новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі.

– Наприклад, відклали дію вимоги, яка зобов’язувала під час перетину КПВВ дітям до 14 років мати паспорт для виїзду за кордон. Ми точно вважаємо, що це рішення вимагає додаткового вивчення, оскільки воно нам здається не зовсім вдалим, – пояснив Гончарук.

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Однак він не назвав терміни, на які відклали відповідну постанову.

До слова, президент Володимир Зеленський поспілкувався з населенням Золотого про соціальні потреби і розведення військ.