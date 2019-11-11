Новим головою Кіровоградської обласної державної адміністрації став Андрій Балонь.

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Балоня головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

На сайті президента опубліковано указ №706/2019 від 8 листопада про призначення Балоня.

– Призначити Балоня Андрія Богдановича головою Кіровоградської обласної державної адміністрації, – йдеться в указі.

Сьогодні, 11 листопада, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов за дорученням Зеленського представив суспільству Кіровоградщини новопризначеного Андрія Балоня на посаді голови Кіровоградської ОДА.

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До слова, у Балоня є юридична та економічна вища освіта. Раніше він працював слідчим в управліннях МВС у Львівській, Житомирській та Полтавській областях. З травня 2017 року по квітень 2019 року був заступником голови Херсонської ОДА.

Нагадаємо, 6 листопада Володимир Зеленський призначив депутата Верховної Ради від Слуги народу Олексія Кучера головою Харківської ОДА замість Юлії Світличної, яка займала посаду з жовтня 2016 року.