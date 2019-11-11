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Факти / Україна

Балонь призначений головою Кіровоградської ОДА

Новим головою Кіровоградської обласної державної адміністрації став Андрій Балонь.

андрей балонь

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Балоня головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

На сайті президента опубліковано указ №706/2019 від 8 листопада про призначення Балоня.

– Призначити Балоня Андрія Богдановича головою Кіровоградської обласної державної адміністрації, – йдеться в указі.

Сьогодні, 11 листопада, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов за дорученням Зеленського представив суспільству Кіровоградщини новопризначеного Андрія Балоня на посаді голови Кіровоградської ОДА.

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До слова, у Балоня є юридична та економічна вища освіта. Раніше він працював слідчим в управліннях МВС у Львівській, Житомирській та Полтавській областях. З травня 2017 року по квітень 2019 року був заступником голови Херсонської ОДА.

Нагадаємо, 6 листопада Володимир Зеленський призначив депутата Верховної Ради від Слуги народу Олексія Кучера головою Харківської ОДА замість Юлії Світличної, яка займала посаду з жовтня 2016 року.

Джерело: Офіс Президента

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