Затори у Києві 11 листопада не розсмокталися навіть до другої половини дня на низці проспектів і вулиць.
Вранці у понеділок, 11 листопада, деякі вулиці Києва виявилися підтопленими через сильну зливу.
Відеозаписами з “машинами-кораблями” ділилися жителі столиці.
Вода погіршила і без того важку через ДТП і ремонтні роботи ситуацію на дорогах Києва.
Станом на 13.30 водії все ще відчувають незручності на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського.
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Також ускладнено рух транспорту біля станцій метро Золоті ворота, Театральна, на вулиці Басейна.
Нагадаємо, 8 листопада у Києві загорівся тролейбус із пасажирами через коротке замикання.
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