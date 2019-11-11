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Факти / Україна

Київ поплив: столиця тягнеться у заторах після зливи (КАРТА)

Затори у Києві 11 листопада не розсмокталися навіть до другої половини дня на низці проспектів і вулиць.

Київ поплив: столиця тягнеться у заторах після зливи (КАРТА)

Вранці у понеділок, 11 листопада, деякі вулиці Києва виявилися підтопленими через сильну зливу.

Відеозаписами з “машинами-кораблями” ділилися жителі столиці.

Вода погіршила і без того важку через ДТП і ремонтні роботи ситуацію на дорогах Києва.

Станом на 13.30 водії все ще відчувають незручності на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського.

Читайте: ДТП у Києві: таксі знесло 15 метрів паркану і перекинулося

Також ускладнено рух транспорту біля станцій метро Золоті ворота, Театральна, на вулиці Басейна.

Нагадаємо, 8 листопада у Києві загорівся тролейбус із пасажирами через коротке замикання.

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