Затори у Києві 11 листопада не розсмокталися навіть до другої половини дня на низці проспектів і вулиць.

Вранці у понеділок, 11 листопада, деякі вулиці Києва виявилися підтопленими через сильну зливу.

Відеозаписами з “машинами-кораблями” ділилися жителі столиці.

Вода погіршила і без того важку через ДТП і ремонтні роботи ситуацію на дорогах Києва.

Станом на 13.30 водії все ще відчувають незручності на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського.

Читайте: ДТП у Києві: таксі знесло 15 метрів паркану і перекинулося

Також ускладнено рух транспорту біля станцій метро Золоті ворота, Театральна, на вулиці Басейна.

Нагадаємо, 8 листопада у Києві загорівся тролейбус із пасажирами через коротке замикання.