На вході до станції метро Університет утворилася величезна черга, чого самі працівники метрополітену не спостерігали вже багато років.

Через величезну чергу, яка утворилася на вході до станції метро Університет, людям доводиться чекати на вулиці.

За попередньою інформацією, такий потік людей утворився через те, що закрили станцію метро Золоті ворота.

– Такої черги за шість років жодного разу не було, – розповідають працівники київського метрополітену.

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Працівники метрополітену не можуть точно сказати, що призвело до утворення такого потоку пасажирів.







Люди чекають поза метро: на станції Університет утворилася величезна черга / 2 фотографии

До слова, 8 листопада у метро Києва через збій системи е-квитка утворилися величезні черги.