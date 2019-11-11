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Факти / Україна

Люди чекають поза метро: на станції Університет утворилася величезна черга

На вході до станції метро Університет утворилася величезна черга, чого самі працівники метрополітену не спостерігали вже багато років.

Черги у метро

Через величезну чергу, яка утворилася на вході до станції метро Університет, людям доводиться чекати на вулиці.

За попередньою інформацією, такий потік людей утворився через те, що закрили станцію метро Золоті ворота.

– Такої черги за шість років жодного разу не було, – розповідають працівники київського метрополітену.

 

Читайте: Станцію метро Золоті ворота закриватимуть на вхід у годину пік

Працівники метрополітену не можуть точно сказати, що призвело до утворення такого потоку пасажирів.

  • Черга у метро
  • Черга у метро
  • Черга у метро
  • Черга у метро
Люди чекають поза метро: на станції Університет утворилася величезна черга / 2 фотографии

До слова, 8 листопада у метро Києва через збій системи е-квитка утворилися величезні черги.

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