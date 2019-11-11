Євген Кодіс – новий голова Одеської митниці Державної митної служби. Розповідаємо, хто він та що про нього відомо.

Новостворену Одеську митницю Державної митної служби очолить Євген Кодіс. Інформація про це з’явилася в реєстрі юридичних осіб Мін’юсту.

Реєстрація регіональних митниць як окремих юридичних осіб та призначення їм нових керівників є частиною реформи митної служби, запущеної головою ДМС Максимом Нефьодовим.

За його словами, далі розпочнеться процес переходу фахівців в новостворені структури з ліквідованої Державної фіскальної служби. Після чого Кабмін покладе на Держмитслужбу повноваження ДФС, яка припинить своє існування.

Євген Кодіс раніше очолював Дніпропетровську митницю, де за час його роботи завдяки широкомасштабним операціям з перекриття контрабандних каналів платежі до держбюджету збільшилися на понад 50%.

Також працював в податкових службах Вінницької та Херсонської областей, в Раді національної безпеки та оборони.

До недавнього часу Кодіс був керівником відділу митного аудиту ГУ ДФС в Києві. Протягом 2018 року за його керівництвом кількість аудиторських перевірок для боротьби з незаконним оформленням імпорту зросла в понад два рази.

Кодіс публічно виступав за розширення практики постаудиту, називаючи його засобом зниження адміністративного тиску на бізнес.

– З огляду на те, що сучасна митниця – це переважно автоматична реєстрація митних декларацій та автовипускання (без участі інспектора) товарів (в окремих країнах відсоток автоматичного оформлення досягає 90%), пріоритетність розвитку постмитного контролю є беззастережною, – заявляв Кодіс.

Євген Кодіс отримав три вищі освіти, навчався в Единбурзькій школі бізнесу, проходив сертифікацію за стандартом Міжнародної асоціації проектного менеджменту. Володар звання Почесного митника України.

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На новій посаді Кодіс боротиметься з контрабандою, масштаби якої кілька місяців тому стали предметом критики президента Володимира Зеленського під час його візиту в Одесу.

5 липня на посаду голови Державної митної служби був призначений Максим Нефьодов, який оголосив про те, що всю митну систему чекають радикальні реформи та підвищення прозорості її роботи за зразком держсистеми закупівель ProZorro.

Представники Європейської бізнес асоціації після зустрічі з Нефьодовим 18 липня заявили, що бізнес-спільнота підтримує пріоритети, які ставить перед собою новий керівник, готова долучатися до розвитку митниці та очікує на активну взаємодію.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Максим Нефьодов розповів, що вже вдалось реалізувати, які реформи чекають на відомство, коли запрацює Нова митниця України та як сьогодні працюють контрабандисти.

Фото: Євген Кодіс