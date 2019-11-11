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Факти / Україна

Погода в Україні на 11 листопада (КАРТА)

11 листопада у більшості областей України очікується хмарна погода без опадів.

Погода в Україні на 11 листопада (КАРТА)

В понеділок, 11 листопада, у центральних, Сумській і Вінницькій областях пройдуть дощі.

В інших областях значні опади не очікуються. Вітер переважно західний 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 7-13° тепла. Вдень дещо тепліше – 11-17°.

Читайте: Календар свят на листопад 2019

У Києві лише вночі можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі 9-11°, вдень варто очікувати 13-15° із позначкою плюс.

Погода в Україні

Факти ICTV також публікували прогноз погоди в Україні на листопад 2019 року.

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