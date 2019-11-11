Печерський районний суд обрав запобіжний захід генерал-майору, начальнику Головного управління Міноборони України за підозрою у закупівлі неякісного майна за завищеними цінами для ЗСУ.
Генерал-майору, начальнику Головного управління Міноборони України, якого підозрюють у закупівлі неякісного майна за завищеними цінами для ЗСУ, Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За нього призначена застава у розмірі 76 млн грн.
Про це заявив голова Державного бюро розслідувань Роман Труба.
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Він не назвав імені заарештованого, проте деталі вказують на начальника Головного управління Міністерства оборони Дмитра Марченка.
Суд повинен обрати запобіжний захід ще для чотирьох фігурантів справи.
Нагадаємо, що 5 листопада Державне бюро розслідувань оголосило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони в рамках провадження про закупівлю неякісних бронежилетів Корсар.
Джерело: Роман Труба