Печерський районний суд обрав запобіжний захід генерал-майору, начальнику Головного управління Міноборони України за підозрою у закупівлі неякісного майна за завищеними цінами для ЗСУ.

Генерал-майору, начальнику Головного управління Міноборони України, якого підозрюють у закупівлі неякісного майна за завищеними цінами для ЗСУ, Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За нього призначена застава у розмірі 76 млн грн.

Про це заявив голова Державного бюро розслідувань Роман Труба.

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Він не назвав імені заарештованого, проте деталі вказують на начальника Головного управління Міністерства оборони Дмитра Марченка.

Суд повинен обрати запобіжний захід ще для чотирьох фігурантів справи.

Нагадаємо, що 5 листопада Державне бюро розслідувань оголосило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони в рамках провадження про закупівлю неякісних бронежилетів Корсар.

Джерело: Роман Труба