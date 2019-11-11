PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Справа про бронежилети: начальника ГУ Міноборони залишили під вартою

Печерський районний суд обрав запобіжний захід генерал-майору, начальнику Головного управління Міноборони України за підозрою у закупівлі неякісного майна за завищеними цінами для ЗСУ.

Справа про бронежилети: начальника ГУ Міноборони залишили під вартою

Генерал-майору, начальнику Головного управління Міноборони України, якого підозрюють у закупівлі неякісного майна за завищеними цінами для ЗСУ, Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За нього призначена застава у розмірі 76 млн грн.

Про це заявив голова Державного бюро розслідувань Роман Труба.

Читайте: Чиновники Міноборони свідомо купували неякісні бронежилети – докази ДБР

Він не назвав імені заарештованого, проте деталі вказують на начальника Головного управління Міністерства оборони Дмитра Марченка.

Суд повинен обрати запобіжний захід ще для чотирьох фігурантів справи.

Нагадаємо, що 5 листопада Державне бюро розслідувань оголосило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони в рамках провадження про закупівлю неякісних бронежилетів Корсар.

Джерело: Роман Труба

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бойовики 20 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, загинув військовий, четверо поранених
Бойовики 20 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, загинув військовий, четверо поранених
Військовим можуть збільшити оклади у 2020 – законопроект
Військовим можуть збільшити оклади у 2020 – законопроект
Велика Британія
Британія на три роки продовжила програму навчання українських військових
Повітряні сили провели бойові стрільби з Буків і С-300 на Херсонщині
Повітряні сили провели бойові стрільби з Буків і С-300 на Херсонщині
Вміють літати та випускати керовані ракети: випуск молодих пілотів у Харкові
Вміють літати та випускати керовані ракети: випуск молодих пілотів у Харкові
В Україні можуть повернути призов до армії з 18 років
В Україні можуть повернути призов до армії з 18 років
Горить в кілометрі від житлових будинків: бойовики обстріляли околиці Верхньоторецького
Горить в кілометрі від житлових будинків: бойовики обстріляли околиці Верхньоторецького
РЛС Збруч
У Києві представили цифрову станцію для моніторингу загроз з космосу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка