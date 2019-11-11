Найбільше податків у 2019 році сплатила компанія Укргазвидобування – 35,6 млрд грн.

З початку 2019 року 100 найбільших компаній сплатили до зведеного бюджету податків на 259,5 млрд грн.

У рейтинг найбільших платників податків в Україні увійшли підприємства з їх відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи.

Також платежі включають всі податки і збори, сплачені до державного та місцевих бюджетів станом на 1 жовтня 2019 року.

Топ-10 найбільших платників України:

1. Укргазвидобування – енергетика (35,6 млрд грн, з них рентна плата – 18,8 млрд грн)

2. Нафтогаз Україна – енергетика (27,9 млрд грн, з них внутрішній ПДВ – 10 млрд грн)

3. Приватбанк – банківський сектор (редакція ще не отримала згоди на оприлюднення даних)

4. Філіп Морріс – тютюнова промисловість (редакція ще не отримала згоди на оприлюднення даних)

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5. Укрзалізниця – транспорт і логістика (11,5 млрд грн, з них ПДФО і військовий збір – 5 млрд грн)

6. В.А.Т. – Прилуки – тютюнова промисловість (10,8 млрд грн, з них внутрішній акциз – 8,6 млрд грн)

7. Укрнафта – енергетика (10,3 млрд грн, з них рента плата – 5,6 млрд грн)

8. Енергоатом – енергетика (9 млрд грн, з них внутрішній ПДВ – 2,6 млрд грн)

9. Джей Ті Інтернешнл Україна – тютюнова промисловість (7,9 млрд грн, з них внутрішній акциз – 6,8 млрд грн)

10. Укртатнафта – енергетика (5,9 млрд грн, з них внутрішній акциз – 5,8 млрд грн)

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що уряд не має наміру підвищувати податки.

Джерело: Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах