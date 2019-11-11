В Україні проведуть аерофотозйомку всіх територій, щоб створити сучасну інформаційну систему для роботи з геопросторовою інформацією.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні проведуть аерофотозйомку навесні 2020 року. За його словами, уряд вже працює в напрямку організації роботи.

Гончарук зазначив, що до кінця 2019 року планується завершити ортофотозйомку Волинської та Львівської областей.

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Прем’єр підкреслив, що аерофотозйомка забезпечить уряд даними для організації земельних відносин.

Також він представив законопроект №2370 Про національну інфраструктуру геопросторових даних.

Голова Кабміну назвав фотозйомку “надважливим проектом”, яка дозволить створити сучасну інформаційну систему для роботи з інформацією про землю, ліси, водні об’єкти та надра.

Нагадаємо, Гончарук попросив Верховну Раду розглянути земельні законопроекти до кінця 2019 року.