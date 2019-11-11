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Замість WhatsApp або Telegram: Дубілет пояснив ідею заміни спецзв’язку в Кабміні

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет детальніше розповів про пропозицію замінити спецзв’язок.

Замість WhatsApp або Telegram: Дубілет пояснив ідею заміни спецзв’язку в Кабміні

Дмитро Дубілет пропонує замість стаціонарних телефонів або як додаток до них видавати чиновникам спеціальні смартфони.

На них буде встановлено мобільний додаток для голосового та текстового зв’язку, який шифрується алгоритмами постквантумної криптографії, які не можна зламати навіть квантумними комп’ютерами.

Телефони виходитимуть у мережу через захищений Wi-Fi.

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Дмитро Дубілет також пояснив, що для заміни спецзв’язку додатки потрібно встановлювати на спеціальні смартфони, а не на звичайні, щоб уникнути загрози зламу.

Він наголосив, що крім того, йдеться не про миттєву заміну цієї системи, а доповнення.

Такий додаток міг би стати альтернативою WhatsApp або  Telegram.

Нагадаємо, раніше Дмитро Дубілет запропонував замінити стаціонарні телефони у Кабміні на додаток.

Джерело: Дмитро Дубілет

Фото: Dreamstime

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