Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет детальніше розповів про пропозицію замінити спецзв’язок.

Дмитро Дубілет пропонує замість стаціонарних телефонів або як додаток до них видавати чиновникам спеціальні смартфони.

На них буде встановлено мобільний додаток для голосового та текстового зв’язку, який шифрується алгоритмами постквантумної криптографії, які не можна зламати навіть квантумними комп’ютерами.

Телефони виходитимуть у мережу через захищений Wi-Fi.

Читайте: Згоду на обробку особистих даних скасують – Дубілет

Дмитро Дубілет також пояснив, що для заміни спецзв’язку додатки потрібно встановлювати на спеціальні смартфони, а не на звичайні, щоб уникнути загрози зламу.

Він наголосив, що крім того, йдеться не про миттєву заміну цієї системи, а доповнення.

Такий додаток міг би стати альтернативою WhatsApp або Telegram.

Нагадаємо, раніше Дмитро Дубілет запропонував замінити стаціонарні телефони у Кабміні на додаток.

Джерело: Дмитро Дубілет