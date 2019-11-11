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Факти / Україна / Політика

Ринок електроенергії та ліквідація корупції: порядок денний Ради на 12 листопада

12 листопада на порядку денному Верховної Ради опиниться низка законопроектів.

Ринок електроенергії та ліквідація корупції: порядок денний Ради на 12 листопада

12 листопада Верховна Рада планує розглянути 13 проектів законів у першому і другому читаннях.

Також розглядатиметься питання зміни складу Ради Національного банку України.

У першому читанні внесено такі законопроекти:

  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони;
  • проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин;
  • проект закону про внесення змін до закону України Про ринок електричної енергії;
  • проект закону про внесення змін до закону України Про добровільне об’єднання територіальних громад;
  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
  • проект закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України;
  • проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості;
  • проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради 9 скликання

У другому читанні розглядатимуть:

  • проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів;
  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу;
  • проект закону про внесення змін до закону України Про джерела фінансування дорожнього господарства;
  • проект закону про внесення зміни до статті 4 закону України Про використання земель оборони щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок;
  • проект закону про внесення змін до закону України Про оперативно-розшукову діяльність щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби.

До слова, Факти ICTV публікували календар засідань Верховної Ради IX скликання до кінця січня 2020 року.

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