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Факти / Україна / Суспільство

Земельні меморандуми підпишемо з 24 організаціями АТОшників – Гончарук

11 листопада буде підписано 24 меморандуми з обласними організаціями учасників АТО, де зафіксують перелік земельних ділянок для безкоштовної  приватизації учасниками бойових дій.

Земельні меморандуми підпишемо з 24 організаціями АТОшників – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час наради щодо реформування діяльності Держгеокадастру повідомив, що 11 листопада підпишуть земельні меморандуми з 24 організаціями учасників АТО.

До них внесуть земельні ділянки, які нададуть ветеранам АТО в рамках безкоштовної приватизації.

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За словами глави уряду, проблеми з наданням землі учасникам бойових дій незабаром будуть вирішені.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що іноземці зможуть купувати українську землю, якщо українці проголосують за надання такого права на референдумі.

Джерело: Урядовий портал

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