11 листопада буде підписано 24 меморандуми з обласними організаціями учасників АТО, де зафіксують перелік земельних ділянок для безкоштовної приватизації учасниками бойових дій.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час наради щодо реформування діяльності Держгеокадастру повідомив, що 11 листопада підпишуть земельні меморандуми з 24 організаціями учасників АТО.

До них внесуть земельні ділянки, які нададуть ветеранам АТО в рамках безкоштовної приватизації.

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За словами глави уряду, проблеми з наданням землі учасникам бойових дій незабаром будуть вирішені.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що іноземці зможуть купувати українську землю, якщо українці проголосують за надання такого права на референдумі.