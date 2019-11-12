За попередніми підрахунками, врожай зернових та зернобобових культур у 2019 році складе 74 млн тонн.

У 2019 році аграрії, попередньо, зібрали до 74 млн тонн зернових, що на 4 млн тонн більше, ніж у 2018-му.

Міністр економіки Тимофій Милованов навів дані за кожною культурою, де є перевищення урожаю:

пшениці – 28,1 млн тонн (більше на 3,5 млн т);

ячменю – 8,9 млн тонн (більше на 1,6 млн т);

вівса – 444 тис. тонн (більше на 26 тис. т);

проса – 165 тис. тонн (більше на 84 тис. тонн).

Водночас, за його даними, кукурудзи на зерно зібрали 35 млн тонн, що менше на 0,8 млн т, жита – 333 тис. тонн (менше на 60 тис. т), гороху – 572 тис. тонн (менше на 203 тис. т), гречки – 85 тис. тонн (менше на 52 тис. т) та рису – 63 тис. тонн (менше на 6 тис. т).

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Серед технічних культур більше зібрали лише ріпаку – 3,2 млн тонн (на 472 тис. т), а соняшника – на рівні минулого року (14,2 млн т).

За словами Милованова, цукрових буряків зібрали 9,8 млн тонн (менше на 4,2 млн т), сої – 3,6 млн тонн (менше на 827 тис. т), картоплі – 20,3 млн тонн (менше на 2,2 млн т) та овочів – 8,9 млн тонн (менше на 575 тис. т).

Експерти прогнозують значне подорожчання овочів взимку через неврожай.

Джерело: Тимофій Милованов