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Факти / Україна / Суспільство

На Луганщині шахраї придумали нову схему обману через інтернет

У Сєвєродонецьку шахраї використовують нову схему, пов’язану з продажем і купівлею товарів через інтернет.

На Луганщині шахраї придумали нову схему обману через інтернет

На місцевих сайтах зловмисники шукають оголошення про продаж коштовних товарів, зв’язуються з продавцем та домовляються про купівлю.

Особисто вони зустрітися відмовляються, натомість пропонують замовити кур’єра однієї з служб доставки і оплатити товар накладеним платежем.

Тоді так званий покупець присилає на вказаний адрес людину, яка не є працівником служби доставки, забирає товар у кур’єра та не оплачує його.

Читайте: Як шахраї крадуть гроші з карток – три схеми

Щоб не бути ошуканими, поліція просить громадян, які користуються послугами кур’єрської доставки, викликати спеціаліста особисто.

Раніше Факти ICTV писали, як не стати жертвою інтернет-шахраїв.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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