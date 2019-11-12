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Факти / Україна

На Майдані відновили будівництво незаконної надбудови. У КМДА “знають про проблему”

На Майдані Незалежності відновили будівництво скандальної надбудови.

На Майдане возобновили строительство незаконной надстройки

На вулиці Софіївська, 1 у центрі Києва відновили будівництво скандальної надбудови на житловому будинку 1952 року.

У КМДА вже знають про продовження будівельних робіт і “розбираються з питанням”, щоб винести рішення про повторне знесення надбудови.

Читайте: Кличко заліз на дах, щоб простежити за знесенням незаконної надбудови на Майдані

Також в мерії припустили, що це “робітники лагодять покриття даху”.

– Ми розбираємося з інформацією, вже вранці з’ясуємо це питання. Ми з’ясовуємо, як правильно це сформулювати, тому що є інформація, що там відновлюють дах, так, як і планувалося, – сказала помічниця радника мера Максима Бахматова.

Нагадаємо, 16 жовтня в мережі з’явилися фото незаконної надбудови на даху житлового будинку на вулиці Софіївська, 1. Після цього прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорив з мером Києва Віталієм Кличком, хто повинен відповідати за таку ситуацію і які конкретні дії потрібні для вирішення цієї проблеми.

Джерело: thebabel

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