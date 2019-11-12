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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Навіть багатим доведеться працювати: майбутнє світової економіки і шанс України пережити кризу

Що чекає на світову економіку у найближчому майбутньому та як Україні пережити світову кризу? Факти ICTV запитали у провідного економічного експерта Джованні Сальветті.

Навіть багатим доведеться працювати: майбутнє світової економіки і шанс України пережити кризу

Світова спільнота все частіше почала говорити про загрозу економічної кризи у 2020 році. Збільшення обсягу світового боргу, нестабільні ціни на сировинні продукти, падіння показників фондових бірж, торгові війни – все це насторожує.

Джованні Сальветті, керівний директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНГ, заспокоює – достеменно про те, чи буде криза, не знає ніхто.

– Деякі говорять – так, деякі говорять – ні. Але ні я, ні хто-небудь інший точно  не знає, – розповів він в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV.

Експерт пояснює, сьогодні світ переживає глобальну зміну тенденцій економіки.

– Відбувається велика трансформація економіки та капіталу через від’ємні ставки. Це багато чого змінює. Це означає більше грошей і менше цінних вкладів.

Від’ємні ставки змінили ставлення людей до свого капіталу, який більше не може забезпечити їм пасивний дохід.

– Якщо у вас є $10 млн на банківському рахунку десь на Заході, ви можете добре жити, тому що отримуєте 4-5% за рік. Якщо ж у вас в Швейцарії $10 млн, ви щорічно втрачаєте $20 тис. Капітал більше не джерело життя. Людям потрібно працювати. Це цікава перспектива.

В той самий час уряди держав друкують все більше і більше грошей, що призводить до їх поступового здешевлення.

І найкраща стратегія для України – це готуватись і чекати кризи, а тому залучати більше інвестиції у країну.

– Для цього треба забезпечити верховенство права, дуже хорошу систему освіти, просту та зрозумілу податкову систему та митні збори. Це 60-70% успіху.

Він відмічає – в Україні чимало перспективних галузей. Звернути увагу, передусім, варто на технології, сільське господарство, фармацевтичну галузь та телекомунікації.

До речі, МВФ поліпшив економічний прогноз для України на 2020 рік.

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