Нафтогаз і Газпром знову пішли до Стокгольмського арбітражу. Чому судяться компанії, які шанси в України виграти та про які суми йдеться – розповів Фактам ICTV Юрій Вітренко.

Газпром ініціював черговий арбітраж з Нафтогазом. Російська компанія просить переглянути попереднє рішення суду.

Нагадаємо, раніше Газпром та Нафтогаз вже звертались до Стокгольмського арбітражу. У 2018 році рішення було на користь України – російську компанію зобов’язали виплатити $3 млрд компенсації.

В ексклюзивному коментарі журналісту Фактів ICTV Олексію Савіцькому виконавчий директор НАК Нафтогаз Юрій Вітренко розповів, чому Газпром знову звернувся до арбітражу, скільки грошей вимагає і чи є в України шанси виграти суд.

– Почалось нове коло газової війни. Поясніть, що відбувається? Хто на кого напав і яка позиція Нафтогазу?

– У 2014 році, коли почався Стокгольмський арбітраж, першим напав Газпром. Вони почали лякати, що подадуть позов, і, технічно, першими це зробили. Ми були стороною захисту.

Читайте: Навіть без газу РФ та Європи Україна стабільно пройде опалювальний сезон – Нафтогаз

Новий арбітражний процес також ініціював Газпром. Фактично, в новому арбітражі він вимагає переглянути рішення попереднього. Фінансовий ефект, якщо вони досягнуть своєї мети, становить $6 млрд. Ми змушені будемо їм сплатити, якщо вони виграють і якщо ми стягнемо з них ті $3 млрд, які вони зараз нам винні.

З одного боку, ми надали арбітражу заяву про захист, де наводимо аргументи, чому їхні позивні вимоги не мають бути задоволені. З іншого, ми надаємо свої вимоги у відповідь на їхні.

І вже за нашими вимогами кажемо, що Газпром порушив контрактне зобов’язання щодо транзитного тарифу у 2018 році і має сплатити компенсацію у сумі близько $12 млрд, не виконав зобов’язання щодо постачання газу як за контрактом на постачання газу, так і за контрактом на транзит і має сплатити більше $400 млн, і не виконав зобов’язання щодо технічного відбору газу на точках виходу з української ГТС.

– Понад $12 млрд – що туди входить?

– Точна сума – $12,222 млрд.

Це $11,8 млрд за позовом щодо тарифу транзитного газу, більше ніж $200 млн компенсації за постачання блакитного палива за контрактом на постачання і трохи більше $200 млн за контрактами на транзит. Вони мають постачати не менше 10 млрд кубів на рік. І $30 млн – компенсація за порушення технічних параметрів відбору газу у точках виходу з української ГТС.

– Якщо оцінювати наші шанси, чи були прецеденти, коли Стокгольмський арбітраж змінював своє попереднє рішення?

– Таких прецедентів взагалі немає. Мало того, Газпром думає, що робить хитріше. Вони розуміють, що не можуть звернутись до попереднього складу арбітражного трибуналу, бо в нас в контракті зазначено, що його рішення є остаточним і обов’язковим для виконання. Немає юридичної можливості переглянути це рішення.

Тому вони почали новий арбітраж з новим складом суддів, але вимоги, які вони ставлять, призводять до самого результату, якби вони відмінили останнє рішення.

Але ми обґрунтовано вказуємо на те, що ці питання вже розглядались і не можуть бути розглянуті повторно.

– Ви оптимістично налаштовані?

– Дуже оптимістично. Вірогідність того, що вони програють за своїми позивними вимогами, близька до 100%. Щодо наших позивних вимог – ситуація більш складна. Йдеться про дуже велику суму і складне економічне обґрунтування – чому транзит має бути переглянутий і чому така велика компенсація.

Але у нас є всі необхідні аргументи. Були залучені провідні експерти, і ми обґрунтували наші вимоги як з економічної і юридичної точки зору, так і щодо справедливості і здорового глузду.

Вірогідність більше 50%, що ми виграємо щодо перегляду транзитного тарифу.

– Газпром паралельно просить скасувати попередні борги перед Нафтогазом. Наскільки важливо стояти на своїх позиціях?

– По-перше, $3 млрд, які вони нам боргують, це дуже велика сума навіть не для Нафтогазу, а для країни. Не розумію, який українець може пробачити $3 млрд Газпрому. По-друге, якщо ми підемо на поступки і скажемо – Ви нам нічого не винні, це означатиме, що у них немає зобов’язань щодо обсягів транзиту. Вони цього і хочуть досягти.

У Стокгольмському арбітражі ми довели, що вони мають транспортувати 110 млрд кубів на рік. Якщо ми відмовимось – пробачаємо $3 млрд і навіть не отримуємо нічого натомість.

Вони добудують Північний потік-2, транзит через Україну буде нульовим, і вони скажуть – Ви ж погодились з тим, що контракт не містить жодних зобов’язань з нашого боку.

Навіть з точки зору здорового глузду, погоджуватись і забувати про їх зобов’язання немає жодного сенсу.