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Факти / Україна

Правління НБУ готове поручитися за екс-працівників в Антикорсуді

Правління НБУ приїхало в Антикорсуд, щоб поручитися за затриманих екс-працівників відомства.

Правління НБУ готове поручитися за екс-працівників в Антикорсуді

Правління Нацбанку прибуло  до Вищого антикорупційного суду в Києві, де повинні розглядатися рішення про запобіжний захід і застави щодо колишніх працівників НБУ, яких Національне антикорупційне бюро звинувачує у зловживанні при наданні стабкредиту VAB банку в 2014 році.

– Ми маємо на меті виступити поручителем у цій справі, коли будуть слухання про обрання запобіжного попереднього забезпечення, – повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

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Вона підкреслила, що правління хоче продемонструвати, що буде захищати інституційність своїх рішень.

Нагадаємо, детективи НАБУ повідомили про підозру екс-першому заступнику глави Нацбанку Олександру Пісаруку, члену ради НБУ Миколі Каленському, екс-директору гендепартамента банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку VAB Банку в сумі 1,2 млрд грн.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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