Заступник голови МЗС Олена Зеркаль розповіла, хто відстоюватиме інтереси України в міжнародних судах після її відставки.
Заступник голови Міністерства закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що після її відходу з відомства в міжнародних судах її замінить посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.
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– Тому ніяких проблем з цим не повинно бути, – зазначила Зеркаль, коментуючи свій намір покинути відомство.
Нагадаємо, у серпні Олена Зеркаль повідомила, що планує завершити свою роботу в МЗС, проте є справа, яку вона повина закінчити. Йшлося про арбітраж щодо українських моряків, захоплених у Керченській протоці.
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