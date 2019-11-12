Заступник голови МЗС Олена Зеркаль розповіла, хто відстоюватиме інтереси України в міжнародних судах після її відставки.

Заступник голови Міністерства закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що після її відходу з відомства в міжнародних судах її замінить посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Читайте: Росія вперше відповість за порушення міжнародного права – Зеркаль

– Тому ніяких проблем з цим не повинно бути, – зазначила Зеркаль, коментуючи свій намір покинути відомство.

Нагадаємо, у серпні Олена Зеркаль повідомила, що планує завершити свою роботу в МЗС, проте є справа, яку вона повина закінчити. Йшлося про арбітраж щодо українських моряків, захоплених у Керченській протоці.