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Факти / Україна

Пристайко прокоментував можливість зустрічі Зеленського і Путіна у Казахстані

Голова МЗС України Вадим Пристайко прокоментував можливість зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна у столиці Казахстану Астані.

Пристайко прокоментував можливість зустрічі Зеленського і Путіна у Казахстані

Очільник МЗС України Вадим Пристайко назвав зустріч Зеленського і Путіна у Казахстані малоймовірною.

– Ніхто нікого не хоче ображати, але ми задоволені тим, що ми маємо — переговорну позицію в Мінську. Вона зручна для всіх. Я не думаю, що зустріч може бути в Астані. Скоріше за все, або в Берліні, або в Парижі, – заяив Пристайко.

Міністр нагадав, що раніше Казахстан вже пропонував замість Мінська проводити переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у себе. Але з логістичної точки зору це складніше ніж Мінськ, адже потрібно ще п’ять годин летіти.

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Щодо зустрічі Зеленського та Путіна тет-а-тет поза нормандським форматом, керівник МЗС сказав:

– Я так само, як і ви, сьогодні зранку це почув, що така зустріч можлива.

Також він додав, що це рішення потрібно бути підтверджено з російської сторони.

– Тоді ми будемо ухвалювати рішення. Але ми залишаємся в нормандському форматі. Ми не просто поважаємо те, що було зроблено, але й, давайте не забувати, Франція та Німеччина є тими силами, які дозволяють нам вести переговори з трошки іншої позиції, ніж коли ми говоримо тет-а-тет, — підсумував він.

Нагадаємо, що Нурсултан Назарбаєв запропонував провести зустріч президентів України та РФ – Володимира Зеленського та Володимира Путіна – у Казахстані.

Джерело: ВВС Україна

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