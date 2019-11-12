Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №2299 щодо змін у сфері вищої освіти.

Законопроект передбачає зміни одразу до кількох законів України.

Він запроваджуватиме точкові зміни за багатьма напрямами вищої освіти, але найбільше з них стосуватимуться управління закладами, роботи ректорів та навчання студентів.

Зокрема, після ухвалення закону в Україні можуть з’явитися регульовані професії – це ті спеціальності, які потребують відповідальної роботи.

До них належать діяльність у правничій сфері, атомній енергетиці, медицині, військовій службі.

Для ректорів планують встановити чіткий КРІ.

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Також пропонують зробити вступ для військових-контрактників без ЗНО на військові спеціальності.

А за плагіат диплома його навіть можуть відкликати.

Крім того, планують скасувати ліцензування для майже 100 спеціальностей через корупцію в отриманні ліцензії.

А ще у новому законі оновлюється перелік категорій вступників, які матимуть переваги під час вступу.

До слова, раніше стало відомо, що МОН перегляне правила вступу для абітурієнтів з Криму та Донбасу.

Джерело: МОН