Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №2299 щодо змін у сфері вищої освіти.
Законопроект передбачає зміни одразу до кількох законів України.
Він запроваджуватиме точкові зміни за багатьма напрямами вищої освіти, але найбільше з них стосуватимуться управління закладами, роботи ректорів та навчання студентів.
Зокрема, після ухвалення закону в Україні можуть з’явитися регульовані професії – це ті спеціальності, які потребують відповідальної роботи.
До них належать діяльність у правничій сфері, атомній енергетиці, медицині, військовій службі.
Для ректорів планують встановити чіткий КРІ.
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Також пропонують зробити вступ для військових-контрактників без ЗНО на військові спеціальності.
А за плагіат диплома його навіть можуть відкликати.
Крім того, планують скасувати ліцензування для майже 100 спеціальностей через корупцію в отриманні ліцензії.
А ще у новому законі оновлюється перелік категорій вступників, які матимуть переваги під час вступу.
До слова, раніше стало відомо, що МОН перегляне правила вступу для абітурієнтів з Криму та Донбасу.
Джерело: МОН