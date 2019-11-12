PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Рада ухвалила в першому читанні закон про зміни у сфері вищої освіти

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №2299 щодо змін у сфері вищої освіти.

Рада ухвалила в першому читанні закон про зміни у сфері вищої освіти

Законопроект передбачає зміни одразу до кількох законів України.

Він запроваджуватиме точкові зміни за багатьма напрямами вищої освіти, але найбільше з них стосуватимуться управління закладами, роботи ректорів та навчання студентів.

Зокрема, після ухвалення закону в Україні можуть з’явитися регульовані професії – це ті спеціальності, які потребують відповідальної роботи.

До них належать діяльність у правничій сфері, атомній енергетиці, медицині, військовій службі.

Для ректорів планують встановити чіткий КРІ.

Читайте: МОН встановило порогові бали для вступу на бюджет у 2020 році

Також пропонують зробити вступ для військових-контрактників без ЗНО на військові спеціальності.

А за плагіат диплома його навіть можуть відкликати.

Крім того, планують скасувати ліцензування для майже 100 спеціальностей через корупцію в отриманні ліцензії.

А ще у новому законі оновлюється перелік категорій вступників, які матимуть переваги під час вступу.

До слова, раніше стало відомо, що МОН перегляне правила вступу для абітурієнтів з Криму та Донбасу.

Джерело: МОН

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Продавати в білий спосіб: як у Раді планують змінити земельне законодавство
Продавати в білий спосіб: як у Раді планують змінити земельне законодавство
Рада підтримала заборону пластикових пакетів із 2022 року
Рада підтримала заборону пластикових пакетів із 2022 року
В’ятрович став народним депутатом замість Ірини Луценко
В’ятрович став народним депутатом замість Ірини Луценко
Рада підтримала припинення депутатських повноважень Луценко
Рада підтримала припинення депутатських повноважень Луценко
Закон про викривачів: як здати корупціонера та отримати гроші
Закон про викривачів: як здати корупціонера та отримати гроші
Рада відправила на доопрацювання закони про скасування військового збору і фінансування партій
Рада відправила на доопрацювання закони про скасування військового збору і фінансування партій
Земельна реформа і законопроект №2178-10: порядок денний Ради на 13 листопада
Земельна реформа і законопроект №2178-10: порядок денний Ради на 13 листопада
Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 13 листопада
Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 13 листопада
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка