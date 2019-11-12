12 листопада голові правління Райффайзен банку Аваль Олександру Писаруку оберуть запобіжний захід.

Олександра Писарука, якого затримали агенти НАБУ і САП 11 листопада, відпустили в ніч на вівторок після оголошення йому підозри.

Про це написав екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

Запобіжний захід голові правління Райффайзен банку Аваль Вищий антикорупційний суд обере у вівторок, 12 листопада.

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Писаруку інкримінують ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою) КК України.

Як повідомлялося, НАБУ і САП затримала 11 листопада 7 осіб, які можуть бути причетними до заволодіння 1,2 млрд кредиту, який Нацбанк України виділив одному з банків в Україні – VAB Bank.