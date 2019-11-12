PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Розкрадання кредиту НБУ: Писарука відпустили після оголошення підозри

12 листопада голові правління Райффайзен банку Аваль Олександру Писаруку оберуть запобіжний захід.

Розкрадання кредиту НБУ: Писарука відпустили після оголошення підозри

Олександра Писарука, якого затримали агенти НАБУ і САП 11 листопада, відпустили в ніч на вівторок після оголошення йому підозри.

Про це написав екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

Запобіжний захід голові правління Райффайзен банку Аваль Вищий антикорупційний суд обере у вівторок, 12 листопада.

Читайте: НАБУ відкрило справу проти Кличка на вимогу ВАСУ

Писаруку інкримінують ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою) КК України.

Як повідомлялося, НАБУ і САП затримала 11 листопада 7 осіб, які можуть бути причетними до заволодіння 1,2 млрд кредиту, який Нацбанк України виділив одному з банків в Україні – VAB Bank.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

набу
Вимагала $300 тис.: НАБУ затримало співробітницю Офісу президента
Правління НБУ готове поручитися за екс-працівників в Антикорсуді
Правління НБУ готове поручитися за екс-працівників в Антикорсуді
НАБУ
НАБУ повідомило про підозру екс-гендиректору Укроборонпрому Букіну
НАБУ та САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн кредиту Нацбанку
НАБУ та САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн кредиту Нацбанку
набу
НАБУ збираються затримати голову правління Райффайзен Банку Пісарука
Віталій Кличко
НАБУ відкрило справу проти Кличка на вимогу ВАСУ
ДПЗКУ
У Литві затримали екс-голову української зернової держкорпорації
набу
НАБУ затримало директора лісгоспу на Харківщині за хабар у $100 тис.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка