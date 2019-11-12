Рішення Дональда Трампа про замороження допомоги США для України з метою боротьби з корупцією не витримує критики.

На публічних слуханнях справи про імпічмент президент США Дональда Трамп заявив, що він не намагався заручитися іноземною допомогою перед виборами у 2020 році і що його турбувала корупція в Україні.

– Корупція колосальна в Україні, і це мене дуже турбувало. Також мене дуже турбує те, що Німеччина, Франція та інші країни не вкладають гроші. А ми завжди у ролі невдахи, який це робить, – заявляв він репортерам на початку листопада.

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Однак ця заява не витримує ніякої критики, оскільки під час скандальної телефонної розмови із Зеленським американський президент просив українського колегу про “послуги”. Він підштовхував Зеленського почати розслідування проти Байдена і демократів, а також підтримувати контакт з його особистим адвокатом Руді Джуліані і генпрокурором Вільямом Барром. Трамп не говорив про ніякі занепокоєня корупцією в контексті американської допомоги.

До того ж Держдепартамент і Пентагон на початку травня 2019 року визнавали, що уряд України зробив “серйозні кроки у напрямку скорочення корупції і підвищення відповідальності”. Обидва відомства рекомендували передати американську допомогу Києву.

У своїх свідченнях повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, говорив, що президент Володимир Зеленський після успіху його партії на парламентських виборах “призначив міністрів-реформаторів і підтримав антикорупційні законопроекти, які вже давно не могли зрушити з місця”.

Нагадаємо, що 9 листопада Держдепартамент розблокував допомогу Україні до розпорядження президента США Дональда Трампа.