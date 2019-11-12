PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Україна не така корумпована, як каже Трамп – Washington Post

Рішення Дональда Трампа про замороження допомоги США для України з метою боротьби з корупцією не витримує критики.

Україна не така корумпована, як каже Трамп – Washington Post

На публічних слуханнях справи про імпічмент президент США Дональда Трамп заявив, що він не намагався заручитися іноземною допомогою перед виборами у 2020 році і що його турбувала корупція в Україні.

– Корупція колосальна в Україні, і це мене дуже турбувало. Також мене дуже турбує те, що Німеччина, Франція та інші країни не вкладають гроші. А ми завжди у ролі невдахи, який це робить, – заявляв він репортерам на початку листопада.

Читайте: США не обіцяють завжди надавати військову допомогу Україні – радник Трампа

Однак ця заява не витримує ніякої критики, оскільки під час скандальної телефонної розмови із Зеленським американський президент просив українського колегу про “послуги”. Він підштовхував Зеленського почати розслідування проти Байдена і демократів, а також підтримувати контакт з його особистим адвокатом Руді Джуліані і генпрокурором Вільямом Барром. Трамп не говорив про ніякі занепокоєня корупцією в контексті американської допомоги.

До того ж Держдепартамент і Пентагон на початку травня 2019 року визнавали, що уряд України зробив “серйозні кроки у напрямку скорочення корупції і підвищення відповідальності”. Обидва відомства рекомендували передати американську допомогу Києву.

У своїх свідченнях повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, говорив, що президент Володимир Зеленський після успіху його партії на парламентських виборах “призначив міністрів-реформаторів і підтримав антикорупційні законопроекти, які вже давно не могли зрушити з місця”.

Нагадаємо, що 9 листопада Держдепартамент розблокував допомогу Україні до розпорядження президента США Дональда Трампа.

Джерело: The Washington Post

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рада схвалила запровадження автоматичної оцінки нерухомості в першому читанні
Рада схвалила запровадження автоматичної оцінки нерухомості в першому читанні
Трамп відмовився засудити дії РФ у Керченській протоці (ДОКУМЕНТ)
Трамп відмовився засудити дії РФ у Керченській протоці (ДОКУМЕНТ)
Імпічмент на Різдво. Чи вдасться демократам дотиснути Трампа
Імпічмент на Різдво. Чи вдасться демократам дотиснути Трампа
Трамп назвав дату публікації ще однієї стенограми розмови із Зеленським
Трамп назвав дату публікації ще однієї стенограми розмови із Зеленським
Держдепартамент розморозив допомогу Україні до розпорядження Трампа
Держдепартамент розморозив допомогу Україні до розпорядження Трампа
Трамп готовий приїхати в Росію у 2020 на парад з нагоди Дня перемоги
Трамп готовий приїхати в Росію у 2020 на парад з нагоди Дня перемоги
Трамп готовий опублікувати ще одну стенограму розмови із Зеленським
Трамп готовий опублікувати ще одну стенограму розмови із Зеленським
Зеленський про посадки: Чотири справи є, далі будуть вироки
Зеленський про посадки: Чотири справи є, далі будуть вироки
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка