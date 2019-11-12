Після відкриття ринку землі в Україні ціна за один гектар становитиме близько $2,2 тис.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що для відкриття ринку землі в Україні можуть використати вже запропоновану модель.

У такому випадку ціна за один гектар сільськогосподарської землі становитиме приблизно $2,2 тис.

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Також проводилися розрахунки і щодо моделі ринку землі з більшою кількістю обмежень.

У такому випадку ціна одного гектара складатиме близько $1,5 тис.

До слова, у Світовому Банку вважають, що дозвіл на купівлю української землі іноземцям позитивно відобразиться на економіці країни.