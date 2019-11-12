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Факти / Україна

Всі перепони для зустрічі у нормандському форматі усунені – ТКГ

Під час засідання Тристоронньої контактної групи усунули всі перешкоди для зустрічі у нормандському форматі.

Нормандський формат

Розведення сил та засобів в районі Золотого, Петрівського та Станиці Луганської стали останніми виконаними кроками для проведення зустрічі нормандської четвірки.

Тому проведення саміту найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Читайте: У нас є дати і план: Пристайко про зустріч у нормандському форматі

Також стало відомо, що сьогодні в Мінську з технічних причин не відбулося засідання гуманітарної підгрупи.

Тому українська сторона наполягала на проведенні 13 листопада відеоконференції цієї підгрупи.

Раніше Факти ICTV писали, що Путін готовий до нормандського саміту, якщо це терміново необхідно.

Джерело: Дарка Оліфер 

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