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Факти / Україна

Зустріч Путіна та Зеленського без підготовки безглузда – Кремль

У Кремлі зустріч президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського назвали безглуздою, якщо не буде проведена ретельна підготовка.

Зустріч Путіна та Зеленського без підготовки безглузда – Кремль

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського без ретельної підготовки не принесе користь.

– Путін сам говорив, що він ніколи не відмовляється від подібних зустрічей і цієї теж, але вважає, що зустріч  заради зустрічі принесе мало користі, вона повинна бути добре підготовлена. Зараз ми всі концентруємося на підготовці до процесів нормандського формату, – заявив Пєсков.

Також він додав, що РФ вітає процес розведення сил на Донбасі та назвавши його важливим елементом у підготовці зустрічі в нормандському форматі.

Читайте: Путін готовий до нормандського саміту, якщо це терміново необхідно – Пєсков

Пєсков знову заявив, що дата можливого саміту в нормандському форматі не визначена, немає навіть приблизних строків.

Раніше в ефірі Свободи слова на ICTV Вадим Пристайко заявив, що не може оголосити дати зустрічі у нормандському форматі, але вони є.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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