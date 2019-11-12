У Кремлі зустріч президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського назвали безглуздою, якщо не буде проведена ретельна підготовка.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського без ретельної підготовки не принесе користь.

– Путін сам говорив, що він ніколи не відмовляється від подібних зустрічей і цієї теж, але вважає, що зустріч заради зустрічі принесе мало користі, вона повинна бути добре підготовлена. Зараз ми всі концентруємося на підготовці до процесів нормандського формату, – заявив Пєсков.

Також він додав, що РФ вітає процес розведення сил на Донбасі та назвавши його важливим елементом у підготовці зустрічі в нормандському форматі.

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Пєсков знову заявив, що дата можливого саміту в нормандському форматі не визначена, немає навіть приблизних строків.

Раніше в ефірі Свободи слова на ICTV Вадим Пристайко заявив, що не може оголосити дати зустрічі у нормандському форматі, але вони є.