Проект концепції перехідного правосуддя, який має стати шляхом подолання наслідків збройного конфлікту, планують найближчим часом презентувати громадськості.

Заступник постійного представника президента України в Криму Дар’я Свиридова розповіла, що концепцію перехідного правосуддя напрацьовували разом з великою кількістю експертів, залученням правозахисних та громадських організацій.

За її словами, концепція готова і найближчим часом буде представлена громадськості та експертній спільноті.

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Свиридова додала, що концепція перехідного правосуддя має виступити як шлях подолання наслідків збройного конфлікту та переходу до миру.

До слова, представник президента України в Криму Антон Кориневич розповів про три основні кроки, які необхідні для деокупації півострова.