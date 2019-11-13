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Факти / Україна

Концепція перехідного правосуддя готова, незабаром її представлять – Свиридова

Проект концепції перехідного правосуддя, який має стати шляхом подолання наслідків збройного конфлікту, планують найближчим часом презентувати громадськості.

Дар'я Свиридова

Заступник постійного представника президента України в Криму Дар’я Свиридова розповіла, що концепцію перехідного правосуддя напрацьовували разом з великою кількістю експертів, залученням правозахисних та громадських організацій.

За її словами, концепція готова і найближчим часом буде представлена громадськості та експертній спільноті.

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Свиридова додала, що концепція перехідного правосуддя має виступити як шлях подолання наслідків збройного конфлікту та переходу до миру.

До слова, представник президента України в Криму Антон Кориневич розповів про три основні кроки, які необхідні для деокупації півострова.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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