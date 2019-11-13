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Факти / Україна

Миланов: Сьогодні історичний день – Рада розгляне земельну реформу

13 листопада депутати Верховної Ради на пленарному засіданні розглянуть земельну реформу.

Миланов: Сьогодні історичний день – Рада розгляне земельну реформу

Верховна Рада сьогодні розгляне питання земельної реформи – комплексні зміни у системі земельних відносин, що складається з 10 різних складових.

Читайте: Гончарук пролобіював у Раді ще чотири земельні законопроекти

– Сьогодні історичний день – у Верховній Раді розглядатимуть земельну реформу. Ми всі знаємо, що ринок землі в Україні “сірий”, “чорний”, який завгодно, але не прозорий і не відкритий. Він є, але не для всіх. Для “обраних”, – написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

Факти ICTV публікували порядку денного Верховної Ради на 13 листопада.

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