13 листопада депутати Верховної Ради на пленарному засіданні розглянуть земельну реформу.
Верховна Рада сьогодні розгляне питання земельної реформи – комплексні зміни у системі земельних відносин, що складається з 10 різних складових.
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– Сьогодні історичний день – у Верховній Раді розглядатимуть земельну реформу. Ми всі знаємо, що ринок землі в Україні “сірий”, “чорний”, який завгодно, але не прозорий і не відкритий. Він є, але не для всіх. Для “обраних”, – написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.
Факти ICTV публікували порядку денного Верховної Ради на 13 листопада.
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