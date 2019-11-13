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Факти / Україна

Не допит, а бесіда: Арахамія про виклик депутатів на килим за відмову голосувати

Голова Офісу президента Андрій Богдан викликав до себе в кабінет депутатів Слуги народу для дачі пояснень через відмову голосувати за законопроекти.

Не допит, а бесіда: Арахамія про виклик депутатів на килим за відмову голосувати

Депутат від Слуги народу Антон Поляков заявив, що його особисто викликав до себе у кабінет для дачі пояснень через відмову голосувати за законопроекти голова Офісу президента Андрій Богдан.

На цій зустрічі були присутні спікер Ради Дмитро Разумков, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

– Вони дружно питали мене, чому я проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів по ФОПах, по кешбеку. Таке було, — повідомив Поляков.

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Він у свою чергу пояснив свою позицію стосовно цих законопроектів. Також Поляков додав, що він не єдиний, кого викликали до кабінету Богдана.

У свою чергу Давид Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.

– Це не допит. Це бесіда щодо того, щоб він висловив свою позицію. Ви ж знаєте, у нас є законопроекти, які були передані як невідкладні і щодо них у нас були рішення фракцій. Пан Поляков ці рішення фракції ігнорує. Хотілося дізнатися, чому він ігнорує, чи є у нього власна позиція, чи він заангажований іншими групами впливу. Він пояснив, що у нього є позиція, — зазначив він.

Нагадаємо, що 29 жовтня Верховна Рада у першому читанні схвалила зміни до законодавства, якими передбачено запровадження кримінальної відповідальності нардепів за неособисте голосування.

Джерело: LB.ua

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