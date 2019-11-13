Голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев під час брифінгу розповів про пріоритети на посаді та за яким принципом планує звільняти держслужбовців.

Олександр Стародубцев зазначив, що українська державна служба потребує HR-фахівців. Саме вони повинні займатися оцінкою ефективності працівників і їхнім залученям до процесів.

– Є багато бюрократичної роботи, де всі по черзі створюють правила, а потім їх виконують, порушують, розслідують. Тому, очевидно, що це все можна автоматизувати. HR-служба – це про нормальне залучення, адаптацію, оцінку ефективності роботи, розвиток людей і про нормальну мотивацію, – сказав Стародубцев.

Він також зазначив, що українська державна служба повинна використовувати західну модель управління. Вона мусить замінити нееефективну зараз ординську модель.

– В українській державній службі наразі переважає ординська модель управління. Це коли багато ієрархій, поверхів, рангів. Коли люди – це ресурс, а лояльність визначає твоє все і байдуже, що ти знаєш.

Західна модель менеджменту характеризується тим, що люди – це цінність. Для неї важливі навички та знання працівника.

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Олександр Стародубцев також розповів про завдання, які ставить перед собою на посаді голови Національного агентства з питань держслужби.

До короткострокових пріоритетів належать, зокрема, такі:

1. Наведення ладу в конкурсах і перезавантеження держслужби.

Ці зміни передбачають спрощення процедури звільнення та найму на роботу.

– Я сам пройшов конкурсну процедуру і вона жахлива. Її треба спрощувати, тому що так ми нікого не залучимо. Вона написана держслужбовцями для держслужбовців. Наші держслужбовці надто захищені різними соціальними гарантіями, стандартами і Трудовим кодексом.

Держслужба повинна стати звичайною професією.

Ще одним пріоритетом Стародубцев називає діджиталізацію.

На третьому місці – перезавантаження Національного агентства з питань держслужби. Воно має стати лідером змін.

Говорячи про проблеми і зміни, яких потребує державна служба, Олександр Стародубцев звернув увагу на необхідність створити нормальну модель зарплат, зробити категорії посад, щоб можна було об’єктивно оцінювати роботу кожного працівника.

Прокоментував Стародубцев і звільнення, які чекають на чиновників. Він зазначив, що наразі точно невідома кількість службовців, яких доведеться скоротити.

– Наразі єдиний адекватний шлях звільняти людей – це звільняти їх орієнтуючись на функції, які вони виконують, – говорить Стародубцев.

Він також повідомив, що агентство працює над тим, щоб звільнені працівники держслужби мали можливість подавати заявки і вчитися, щоб згодом влаштуватися на роботу в інші органи.

Також до процесу працевлаштування планують залучати бізнесменів і громадськість.

Агенство працює над тим, щоб вибудувати правильну комунікацію і донести інформацію, що на ринку з’являться нові люди, щоб бізнес розробляв можливості для подальшого працевлаштування звільнених працівників.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про масові скорочення у штаті районних державних адміністрацій.