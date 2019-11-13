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Факти / Україна

Прострілюються 70% жилетів: ДБР показало відео експертизи

У ДБР показали балістичну експертизу у рамках справи про закупівлю бракованих бронежилетів.

Прострілюються 70% жилетів: ДБР показало відео експертизи

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба опублікував відео балістичної експертизи пластин у справі про закупівлю неякісних бронежилетів.

Труба зазначив, що жилети мали необроблені пластини, які не відповідають технічним вимогам. Крім того, деякі пластини не проходили балістичні випробування й частина партії не має протоколів лабораторних випробувань.

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Труба заявив, що балістична експертиза показала, що прострілюється 70% бронежилетів.

– Розслідування не завершене. Будуть нові підозри, – зазначив директор ДБР.

Нагадаємо, у липні ДБР встановили, що чиновники Міноборони знали, що бронежилети прострілюються, але все одно закупили продукцію на 176 млн грн. 11 листопада Печерський райсуд Києва заарештував начальника ГУРСМО Дмитра Марченка із заставою 76 млн грн. Його підозрюють у створенні злочинної групи, яка поставила бронежилети.

Видео: Роман Труба

Фото: Dreamstime

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